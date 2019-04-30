Игорь Шестеркин: «Читал, что у меня уже контракт с «Рейнджерс» – ничего себе!» - Советский спорт
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30 апреля 2019 09:16ХоккейКузютина Елена

Игорь Шестеркин: «Читал, что у меня уже контракт с «Рейнджерс» – ничего себе!»

Вратарь Игорь Шестеркин о годах в молодежке и отъезде в НХЛ.

Вчера состоялось торжественное закрытие десятого сезона Молодежной хоккейной лиги. За это время молодежка выпустила на «большой лед» многих отличных игроков. Один из них, вратарь Игорь Шестеркин поделился своими воспоминаниями о времени, когда он начинал свою карьеру:

Игорь, помните ли время в МХЛ?
– Я отлично помню время, когда пришел в молодежку. В «Спартаке» тогда было много знакомых ребят, с которыми я пересекался в «Крыльях Советов». Поэтому легко влился в коллектив.

– Самый впечатляющий сейв времен молодежки остался в памяти?
– Да, ловил я там иногда что-то! (смеется).

– Какая команда в те годы казалась вам очень неудобным соперником?
Это «Энергия» с Карловых Вар. Они раньше выступали в нашем чемпионате. Очень неприятная в игровом плане команда из Чехии.

– С Ильей Сорокиным в молодежке познакомились?
– В сборной на юниорском чемпионате мира. Еще по молодежке играли друг против друга. Как раз, когда он перешел в «Красную Армию», а я был в «СКА-1946» у нас долгая серия получилась.

– История словно повторилась в этом году. Ну а случались ли с вами курьезы на льду?
– Я как-то без лезвий вышел на лед. Снял поточить и забыл. Потом на лед вышел и все – фиаско!

– На кого вам всегда хотелось равняться в профессиональном плане?
– Мне всегда очень нравилась игра Хенрика Лундквиста.

– Скоро окажитесь с ним на одном льду?
– Кто такое сказал?

– Много разговоров о вашем отъезде в НХЛ, в прессе информация…
– Прочитал недавно, что я уже контракт подписал с «Рейнджерс» – сам удивился! Лично я не в курсе, а в газетах уже написали.

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