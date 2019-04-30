Игорь Шестеркин: «Читал, что у меня уже контракт с «Рейнджерс» – ничего себе!»

Вчера состоялось торжественное закрытие десятого сезона Молодежной хоккейной лиги. За это время молодежка выпустила на «большой лед» многих отличных игроков. Один из них, вратарь Игорь Шестеркин поделился своими воспоминаниями о времени, когда он начинал свою карьеру:

– Игорь, помните ли время в МХЛ?

– Я отлично помню время, когда пришел в молодежку. В «Спартаке» тогда было много знакомых ребят, с которыми я пересекался в «Крыльях Советов». Поэтому легко влился в коллектив.

– Самый впечатляющий сейв времен молодежки остался в памяти?

– Да, ловил я там иногда что-то! (смеется).

– Какая команда в те годы казалась вам очень неудобным соперником?

– Это «Энергия» с Карловых Вар. Они раньше выступали в нашем чемпионате. Очень неприятная в игровом плане команда из Чехии.

– С Ильей Сорокиным в молодежке познакомились?

– В сборной на юниорском чемпионате мира. Еще по молодежке играли друг против друга. Как раз, когда он перешел в «Красную Армию», а я был в «СКА-1946» у нас долгая серия получилась.

– История словно повторилась в этом году. Ну а случались ли с вами курьезы на льду?

– Я как-то без лезвий вышел на лед. Снял поточить и забыл. Потом на лед вышел и все – фиаско!

– На кого вам всегда хотелось равняться в профессиональном плане?

– Мне всегда очень нравилась игра Хенрика Лундквиста.

– Скоро окажитесь с ним на одном льду?

– Кто такое сказал?

– Много разговоров о вашем отъезде в НХЛ, в прессе информация…

– Прочитал недавно, что я уже контракт подписал с «Рейнджерс» – сам удивился! Лично я не в курсе, а в газетах уже написали.