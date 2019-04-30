КХЛ назвала топ-10 лучших заброшенных шайб регулярного чемпионата (видео)

Первое место в топ-10 занял Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева». Второе место у Эрика О’Делла из «Сочи», третье – у Дениса Зернова из «Авангарда».
Топ-10 лучших голов:
10. Марсель Шолохов («Трактор»);
9. Микс Индрашис («Динамо М);
8. Дэн Секстон («Автомобилист»);
7. Антон Слепышев (ЦСКА);
6. Кертис Валк («Барыс»);
5. Максим Рыбин («Северсталь»);
4. Спецбригада большинства («Куньлунь Ред Стар»);
3. Денис Зернов («Авангард»);
2. Эрик О»Делл (ХК «Сочи»);
1. Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).
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