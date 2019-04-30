«Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам - Советский спорт
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30 апреля 2019 19:22Хоккей

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми игрокам клубной системы, чьи контракты заканчиваются 30 апреля.

Как сообщает пресс-служба клуба, предложения получили Никита Лямкин, Владимир Ткачев, Владислав Подъяпольский, Роман Манухов, Станислав Галиев, а также хоккеисты «Барса» Артем Галимов, Радель Фазлеев и Максим Марушев.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 0-4. Позже о своем уходе с поста главного тренера команды заявил Зинэтула Билялетдинов.

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