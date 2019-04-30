Хенрик Лундквист: Меня поражает трудолюбие Георгиева и его отношение к работе - Советский спорт
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30 апреля 2019 19:55Хоккей

Хенрик Лундквист: Меня поражает трудолюбие Георгиева и его отношение к работе

Голкипер сборной Швеции и «Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил прогресс своего одноклубника - российского вратаря Александра Георгиева.

- Мне доставляет огромное удовольствие работать с Георгиевым, он отличный парень. Меня поражает его трудолюбие, отношение к работе. Рад за него, потому что все, к чему он пришел, он заслужил своим потом. При этом у него все еще впереди.

Он сказал мне, что приедет на чемпионат мира – может, нам удастся сыграть друг против друга. Повторю, я рад за него. Но только время покажет, станет ли он следующим «Королем» Нью-Йорка, - приводит слова Лундквиста «РИА Новости».

Добавим, что вынесенный матч чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в среду, 1 мая, в Стокгольме.

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