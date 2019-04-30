Хенрик Лундквист: Меня поражает трудолюбие Георгиева и его отношение к работе

- Мне доставляет огромное удовольствие работать с Георгиевым, он отличный парень. Меня поражает его трудолюбие, отношение к работе. Рад за него, потому что все, к чему он пришел, он заслужил своим потом. При этом у него все еще впереди.
Он сказал мне, что приедет на чемпионат мира – может, нам удастся сыграть друг против друга. Повторю, я рад за него. Но только время покажет, станет ли он следующим «Королем» Нью-Йорка, - приводит слова Лундквиста «РИА Новости».
Добавим, что вынесенный матч чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в среду, 1 мая, в Стокгольме.
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