Барри Троц: Иногда в твоей игре должно быть место отчаянию

- У нас было ноль трудностей в первом раунде. Всякий раз, когда забивали они, мы тут отвечали. Тебе, как коллективу, нужно пройти через трудности, если ты хочешь далеко зайти в плей-офф. Иногда в твоей игре должно быть место отчаянию. Кто-нибудь ударит тебя в нос, и ты злишься. Мы сейчас рассержены, и это хорошо.
Шансы мы получаем. Мы играем достаточно хорошо, чтобы вести в серии 2-0, но вместо этого проигрываем 0-2. Не нужно путать активность с достижениями, такое иногда случается. Нам нужно обратить внимание на детали в игре, на ее структуру, нужно играть сопернику прямо в лицо, идти в тяжелые участки на льду, выигрывать забеги и единоборства «один в один», - цитирует Троца официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после двух игр серии до четырех побед счет 2-0 в пользу «Харрикейнз». Следующий матч пройдет 2 мая на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и начнется в 2:00 по московскому времени.
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