Бобровский - вторая звезда игрового дня в НХЛ, Кутюр - первая - Советский спорт
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01 мая 2019 11:59ХоккейСпирин Дмитрий

Бобровский - вторая звезда игрового дня в НХЛ, Кутюр - первая

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в НХЛ, где проходят четвертьфинальные серии плей-офф.

Первой звездой дня признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, который оформил хет-трик в ворота «Колорадо Эвеланш» (4:2), позволив «акулам» повести в серии — 2-1.

Третьей звездой дня стал еще один нападающий «Сан-Хосе» Тимо Мейер, который в матче с «Колорадо» набрал 3 (1+2) очка.

Бобровский, отразил 36 бросков в матче с «Бостоном» (2:1).

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