Александр Георгиев: Лундквист ведет себя по-королевски 37-летний швед выступает за «Рейнджерс» 14 лет.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о своем партнере Хенрике Лундквисте.

– У меня уже давно полное ощущение, что я играю в команде с «муви стар», со звездой кино из Голливуда, – приводит «Р-Спорт» слова 23-летнего российского голкипера. – На матчи Лундквист всегда приезжает в невероятно красивых костюмах, и они все у него подшиты под заказ. Даже на тренировки он всегда очень стильный приходит: в джинсиках, красивой кожаной куртке. И, конечно, его манеры, то, как он ведет себя.

– Как?

– По-королевски, иначе и не скажешь. Если кто-то хочет узнать, как должен вести себя профессиональный спортсмен, стоит посмотреть интервью Лункдвиста, посмотреть, как он общается с фанатами. Его ждут на выезде в каждом городе, и никогда никому он не отказывает в автографах, фотографиях. У Хенрика есть чему поучиться.

Напомним, 37-летний Лундквист выступает за «Рейнджерс» с 2005 года. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи», приза лучшему голкиперу сезона. Контракт шведа с клубом рассчитан до 2021 года.