Мэттьюз перенес плановую операцию - Советский спорт
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02 мая 2019 22:17Хоккей

Мэттьюз перенес плановую операцию

Форварду «Торонто» Остону Мэттьюзу удалили медицинское оборудование после прошлой операции.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, Мэттьюз в четверг перенес операцию по удалению операционных инструментов после процедуры 2014 года.

Как отмечается, из-за этого центральный нападающий «Мэйпл Лифс» не пропустит никакого дополнительного времени ледовых тренировок в межсезонье.

В сезоне 2013/14Мэттьюз сломал бедреную кость левой ноги. Ему была проведена операция, из-за которой он вынужден был пропустить три месяца.

Добавим, что после вылета «Торонто» из розыгрыша Кубка Стэнли Мэттьюз отклонил предложение сыграть за сборную США на предстоящем чемпионате мира.

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