Мэттьюз перенес плановую операцию

Как сообщает официальный сайт НХЛ, Мэттьюз в четверг перенес операцию по удалению операционных инструментов после процедуры 2014 года.
Как отмечается, из-за этого центральный нападающий «Мэйпл Лифс» не пропустит никакого дополнительного времени ледовых тренировок в межсезонье.
В сезоне 2013/14Мэттьюз сломал бедреную кость левой ноги. Ему была проведена операция, из-за которой он вынужден был пропустить три месяца.
Добавим, что после вылета «Торонто» из розыгрыша Кубка Стэнли Мэттьюз отклонил предложение сыграть за сборную США на предстоящем чемпионате мира.
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