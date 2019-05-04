Сборная Чехии обыграла Швецию в матче Евротура

В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (8-я минута), Ондржей Палат (58) и Якуб Ворачек (59).
Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная Швеции сыграет против Финляндии, а Чехия сыграет с командой России.
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