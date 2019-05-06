Березин и Беляков перешли в «Автомобилист» - Советский спорт
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06 мая 2019 20:12ХоккейГичунцев Артур

Березин и Беляков перешли в «Автомобилист»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 6 мая, состав защитники Максим Березин и Федор Беляков подписали соглашения с «Автомобилистом».

Отмечается, что Березин заключил трехлетний контракт, а Беляков – однолетний двусторонний.

Напомним, Березин девять лет выступал ща «Нефтехимик», а в 2017 году он перебрался в «Авангард».

Что касается Белякова, то провел минувший сезон в фарм-клубе московского ЦСКА – «Звезде».

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