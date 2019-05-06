Березин и Беляков перешли в «Автомобилист» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 6 мая, состав защитники Максим Березин и Федор Беляков подписали соглашения с «Автомобилистом».

Отмечается, что Березин заключил трехлетний контракт, а Беляков – однолетний двусторонний.

Напомним, Березин девять лет выступал ща «Нефтехимик», а в 2017 году он перебрался в «Авангард».

Что касается Белякова, то провел минувший сезон в фарм-клубе московского ЦСКА – «Звезде».