Березин и Беляков перешли в «Автомобилист»

Сегодня, 6 мая, состав защитники Максим Березин и Федор Беляков подписали соглашения с «Автомобилистом».
Отмечается, что Березин заключил трехлетний контракт, а Беляков – однолетний двусторонний.
Напомним, Березин девять лет выступал ща «Нефтехимик», а в 2017 году он перебрался в «Авангард».
Что касается Белякова, то провел минувший сезон в фарм-клубе московского ЦСКА – «Звезде».
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