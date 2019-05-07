«Автомобилист» подписал контракты с Плэттом и Тимашовым Два хоккеиста пополнили ряды екатеринбургского «Автомобилиста».

«Автомобилист» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Джеффом Плэттом и защитником Николаем Тимашовым. Контракты с хоккеистами рассчитаны на два года.

34-летний канадец минувший сезон провел в «Йокерите». Плэтт всего в КХЛ провел 568 матчей, набрав 321 (176+145) очко.

25-летний Тимашов в прошлом сезоне выступал за «Нефтехимик». Всего защитник провел 207 матчей в КХЛ, в которых набрал 45 (14+31) очков.