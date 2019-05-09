Логан Кутюр: Никогда не знаешь, когда удастся сыграть в финале конференции еще раз

- В игре осталось всего четыре команды. Мне повезло в карьере принимать участие в нескольких финалах Западной конференции. И я понимаю, что их нельзя принимать как должное. Никогда не знаешь, когда удастся сыграть в нем в следующий раз. Я это понимаю и попытаюсь передать данное знание другим ребятам, у которых такого опыта еще не было. Надо ценить подобные моменты, потому что происходят они нечасто, - приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.
Добавим, что два первых матча серии пройдут 12 и 14 мая на «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе.
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