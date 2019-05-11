Чехия разгромила Норвегию на ЧМ-2019

В матче второго тура чемпионата мира по хоккею сборная Чехии обыграла команду Норвегии — 7:2. Ранее скандинавы потерпели поражение от России — 2:5.
Чемпионат мира
Групповой этап
Второй тур
Норвегия — Чехия — 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)
Голы: Гронек (Ворачек, Фролик), 2:33 (0:1), Гронек (Кубалик, Ржепик), 6:34 (0:2); Линдстрем (Мартинсен, Холес), 10:14 (1:2, бол.); Фролик, 15:32, (1:3, мен.); Фролик (Ворачек), 23:17 (1:4, бол.); Ржепик (Кубалик, Гронек), 33:36 (1:5); Ольден (Улимб), 40:52 (2:5); Хитил (Врана, Рутта), 41:30 (2:6); Кубалик (Коварж), 44:52 (2:7).
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