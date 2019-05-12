Кутюр повторил достижение Малкина, Овечкина и Кучерова - Советский спорт
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12 мая 2019 10:53ХоккейСпирин Дмитрий

Кутюр повторил достижение Малкина, Овечкина и Кучерова

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Сент-Луис Блюз» в первом матче финальной серии Западной конференции НХЛ со счетом 6:3.

В составе «Шаркс» дубль оформил нападающий Логан Кутюр. Форвард довел количество своих голов в нынешнем плей-офф до 10 шайб. Логан стал шестым действующим игроком, кто забивал не менее 10 голов в одном розыгрыше как минимум дважды за карьеру.

Ранее это удавалось трижды Евгению Малкину (2008, 2009, 2017), по два раза Патрику Кейну (2010, 2015), Никите Кучерову (2015, 2016), Александру Овечкину (2009, 2018) и Джейку Гюнцелю (2017, 2018).

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