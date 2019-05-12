Олимпийский чемпион Анатолий Ионов умер в возрасте 79 лет

На 80-м году жизни скончался олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов. О причинах смерти не сообщается.
«На 80-м году ушел из жизни прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Анатолий Семенович Ионов», - говорится в сообщении ФХР.
На клубном уровне Ионов выступал за подмосковную «Электросталь», московские «Крылья Советов» и ЦСКА.
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