Олимпийский чемпион Анатолий Ионов умер в возрасте 79 лет Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

На 80-м году жизни скончался олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов. О причинах смерти не сообщается.

«На 80-м году ушел из жизни прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Анатолий Семенович Ионов», - говорится в сообщении ФХР.

На клубном уровне Ионов выступал за подмосковную «Электросталь», московские «Крылья Советов» и ЦСКА.