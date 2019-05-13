Сын министра финансов Хабаровского кря продлил контракт с «Амуром» - Советский спорт
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13 мая 2019 15:13ХоккейЛипкин Антон

Сын министра финансов Хабаровского кря продлил контракт с «Амуром»

Станислав Кацуба подписал двухлетний контракт с клубом.

Форвард «Амура» Станислав Кацуба продолжит играть за клуб, сообщает пресс-служба КХЛ.

28-летний нападающий подписал новый двусторонний контракт с «тиграми», рассчитанный на два года.

Кацуба дебютировал в КХЛ в составе «Амура» в сезоне-2013/2014. За шесть лет он провел в лиге 72 матча и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–18» и 14 минутах штрафа.

Свой единственный гол в КХЛ Кацуба забил 22 января этого года в матче с «Сибирью» (2:4).

Отметим, что отец игрока – Александр Кацуба – занимает пост министра финансов в правительстве Хабаровского края.

Добавим, что ранее Кацуба играл в МХЛ за «Барс» и «Амурские Тигры», а также в ВХЛ за «Кристалл» (Саратов).

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