Бартошак займет место в воротах в матче со сборной России

Матч Россия – Чехия в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2019 пройдет сегодня, 13 мая, в 17:15 по московскому времени.
Бартошак (Грубец);
Коларж — Гронек, Фролик — Симон — Ворачек;
Моравчик — Рутта, Палат — Хитил — Врана;
Скленичка — Гудас, Кубалик — Коварж — Ржепик;
Мусил, Яшкин — Т. Зогорна — Г. Зогорна
Ранее стал известен состав сборной России на матч в понедельник.
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