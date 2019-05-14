Тренер сборной Словакии: Мы переигрывали Канаду - Советский спорт
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14 мая 2019 01:10ХоккейКоноплев Александр

Тренер сборной Словакии: Мы переигрывали Канаду

Тренер обещает обыгрывать любых соперников.

Главный тренер сборной Словакии Крейг Рэмзи после поражения от Канады (5:6) в матче домашнего чемпионата мира отметил, что гордится своей командой.

Словаки трижды вели в счете по ходу матча, а победную шайбу канадцы забросили за 1,8 секунды до конца встречи.

– Мы явно не довольны результатом, но я не могу не гордиться командой. Мы переигрывали Канаду: забрасывали шайбы и создавали моменты. Мы проявили смелость и преданность делу. Если продолжим так играть, то сможем победить любого, – передает сайт IIHF слова Рэмзи.

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