Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе» и сравнять счет в серии - Советский спорт
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14 мая 2019 06:33ХоккейЛипкин Антон

Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе» и сравнять счет в серии

Счет в серии стал равным – 1-1.

«Сент-Луис» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:2) во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ.

У «музыкантов» голы на счету Джейдена Шварца, Винса Данна, Роберта Бортуццо и Оскара Сундквиста. В составе «акул» обе шайбы забросил лучший снайпер плей-офф Логан Кутюр, у которого теперь 13 голов в 16 матчах.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поучаствовал в первой шайбе, сделав свою вторую результативную передачу в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Таким образом, счет в серии стал равным – 1-1. Третий матч пройдет 15 мая в Сент-Луисе.

НХЛ
Плей-офф
3-й раунд
2-й матч

«Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Кутюр, 25 (мен), 27 – Шварц (Тарасенко), 3. Данн, 25. Бортуццо, 37. Сундквист, 57.

Счет в серии: 1-1 (6:3, 2:4).

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