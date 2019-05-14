Адам Фокс: В сборной США начинают понимать, что у нас хорошие шансы на золото - Советский спорт
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14 мая 2019 13:51ХоккейЛипкин Антон

Адам Фокс: В сборной США начинают понимать, что у нас хорошие шансы на золото

Сборная США победила Финляндию на чемпионате мира.

Защитник сборной США Адам Фокс подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира с Финляндией (3:2 OT) в Кошице.

«Думаю, мы сыграли здорово, – приводит слова 21-летнего игрока обороны официальный сайт ИИХФ. – У Финляндии хорошая команда, и они прилично начали турнир, но в итоге мы одержали важную победу.

У нас начинает складываться коллектив, с каждым днем появляется больше взаимопонимания.

Мы приехали сюда, чтобы выиграть золото. И думаю, ребята начинают понимать, что у нас хорошие перспективы на это».

Напомним, после поражения в стартовом матче со Словакией (1:4) американцы одержали вторую победу подряд и с пятью очками занимают четвертое место в группе A.

Следующим соперником сборной США 15 мая станет Великобритания, проигравшая два стартовых матча на турнире с общим 1:11.

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