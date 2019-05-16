Кемпе может вернуться в КХЛ В КХЛ Кемпе набрал 83 очка за три сезона.

Нападающий сборной Швеции Марио Кемпе не против возвращения в КХЛ. Сейчас форвард выступает за «Аризону», а до этого он выступал за «Витязь».

– Считаю, что прошедший сезон хорошо сложился для меня, я играл оборонительного форварда в «Аризоне», и команда почти вышла в плей-офф впервые за семь лет. Нам не хватило каких-то четырех очков. Но это был хороший сезон, у «Койотис» светлое будущее, я уверен. Пока не знаю, что будет со мной. Все решится в течение пары недель, пока хочу сконцентрироваться на чемпионате мира. Конечно, хотел бы остаться в НХЛ, но знаю, что будут и варианты в КХЛ, так что будем смотреть после чемпионата мира, – приводит слова Кемпе «РИА Новости».

В минувшем сезоне НХЛ 30-летний Кемпе набрал девять (4+5) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.