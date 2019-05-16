Сборная Чехии одержала волевую победу над Латвией Хоккеисты сборной Чехии одержали победу над командой Латвии в матче группового раунда чемпионата мира со счетом 6:3.

В составе латвийской сборной заброшенными шайбами отличились Микс Индрашис (7-я минута) и Лаурис Дарзиньш (14, 56). У чешской команды точными бросками отличились Филип Гронек (26), Ян Коварж (32), Якуб Ворачек (38, 59), Якуб Врана (39) и Доминик Симон (46).

После этой игры сборная Чехии набрала девять очков в четырех матчах чемпионата мира и поднялась на третью строчку в группе В. Латвия, потерпев второе поражение на турнире, с шестью очками занимает пятое место.

В следующем матче на чемпионате мира чешские хоккеисты сыграют против Италии, а команда Латвии встретится со сборной России.