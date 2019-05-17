Боб Хартли: Латвии не остается другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвел итоги матча с Чехией (3:6) на групповом этапе чемпионата мира в Братиславе.
«Мы понимали, что не сможем забить много чехам, но в первом периоде здорово сработало наше большинство, и мы повели 2:0, – приводит «Р-Спорт» слова канадца. – Все перевернулось в начале второго периода, когда соперник получил пять минут большинства.
Мы понимаем, какова ситуация в группе, у нас нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян, обыгрывать шведов».
Напомним, в четырех матчах на турнире сборная Латвии набрала шесть очков и занимает пятое место в группе B.
В своем следующем матче на турнире 18 мая Латвия сыграет с Россией. Матч пройдет на «Ондржей Непела Арене». Начало – 13:15 (мск).
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