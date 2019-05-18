Россия обыгрывает Латвию после двух периодов - Советский спорт
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18 мая 2019 14:47ХоккейКоноплев Александр

Россия обыгрывает Латвию после двух периодов

Россияне близки к пятой победе.

Завершился второй период в матче чемпионата мира по хоккею Латвия – Россия. Счет после 40 минут – 1:3 (1:0, 0:3).

К этому моменту сборная России выиграла 12 периодов, уступив только в двух. Кроме первой двадцатиминутки в матче с Латвией, россияне «провалили» заключительный отрезок в игре с Норвегией (1:2).

Латвия - Россия. Видео голов

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