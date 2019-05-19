Федерация хоккея России поздравила Кузнецова с днем рождения

Федерация хоккея России на официальном сайте поздравила Кузнецова с 27-летием.
«Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Евгения и желает счастья и успеха, побед и свершений, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также замечательного настроения», - говорится в сообщении.
Воспитанник хоккейной школы «Трактор» дебютировал в «Вашингтоне» в марте 2014 года. В прошлом году стал обладателем Кубка Стэнли.
На данный момент Кузнецов находится в расположении сборной России на чемпионате мира в Словакии. Сегодня, 19 мая, россияне сыграют с командой Швейцарии. Начало встречи в 21:15 по московскому времени.
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