Федерация хоккея России поздравила Кузнецова с днем рождения Сегодня, 19 мая, нападающему «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгению Кузнецову исполняется 27 лет.

Федерация хоккея России на официальном сайте поздравила Кузнецова с 27-летием.

«Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Евгения и желает счастья и успеха, побед и свершений, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также замечательного настроения», - говорится в сообщении.

Евгению Кузнецову – 2⃣7⃣!



Двукратный чемпион мира, нападающий национальной сборной России отмечает сегодня день рождения: https://t.co/Msg0jOIxPQ



Поздравляем всей страной и желаем только побед! 🎉 #снамироссия pic.twitter.com/kcxc7pTWtp — Хоккей России (@russiahockey) 19 мая 2019 г.

Воспитанник хоккейной школы «Трактор» дебютировал в «Вашингтоне» в марте 2014 года. В прошлом году стал обладателем Кубка Стэнли.

На данный момент Кузнецов находится в расположении сборной России на чемпионате мира в Словакии. Сегодня, 19 мая, россияне сыграют с командой Швейцарии. Начало встречи в 21:15 по московскому времени.