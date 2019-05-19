Лундквист может пропустить матч Россия - Швеция - Советский спорт
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19 мая 2019 18:38ХоккейСпирин Дмитрий

Лундквист может пропустить матч Россия - Швеция

Якоб Маркстрем может сыграть за сборную Швеции в матче группового этапа ЧМ-2019 против команды России, сообщает Aftonbladet.

Ожидается, что 20 мая с командой Латвии в воротах «Тре Крунур» сыграет Хенрик Лундквист, а 21 мая с Россией - Маркстрем.

На чемпионате мира Якоб провел один матч против сборной Норвегии, в котором он отразил 16 бросков из 17.

Действующие чемпионы мира шведы вторые в группе B - они набрали 12 очков в 5 матчах. На первом месте сборная России: 15 очков.

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