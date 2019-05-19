Сборная Чехии разгромила австрийцев на чемпионате мира

В составе сборной Чехии отличились Радек Факса, Доминик Кубалик, Доминик Симон, Михал Ржепик (дубль), Михаэль Фролик, Ян Колар, Якуб Врана.
Чехи занимают вторую строчку в турнирной таблице группы В, австрийцы идут на 7-м месте.
Сборная Чехии 21 мая сыграет со Швейцарией. Команда Австрии днем ранее сразится с Италией.
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