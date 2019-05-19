Сборная Чехии разгромила австрийцев на чемпионате мира - Советский спорт
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19 мая 2019 19:33ХоккейСпирин Дмитрий

Сборная Чехии разгромила австрийцев на чемпионате мира

Сборная Чехии разгромила команду Австрии в матче ЧМ-2019 со счетом 8:0.

В составе сборной Чехии отличились Радек Факса, Доминик Кубалик, Доминик Симон, Михал Ржепик (дубль), Михаэль Фролик, Ян Колар, Якуб Врана.

Чехи занимают вторую строчку в турнирной таблице группы В, австрийцы идут на 7-м месте.

Сборная Чехии 21 мая сыграет со Швейцарией. Команда Австрии днем ранее сразится с Италией.

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