Зубов продлил контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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20 мая 2019 17:10Хоккей

Зубов продлил контракт со «Спартаком»

Зубов – в «Спартаке» на два года.

32-летний нападающий Илья Зубов подписал контракт со «Спартаком» до апреля 2021 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

В минувшем сезоне хоккеист провел в составе «Спартака» 57 игр в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 33 (10+23) очка. В Кубке Гагарина на его счету одна шайба и четыре голевых передачи в шести матчах.

Ранее хоккеист выступал за «Трактор», «Химик», «Салават Юлаев», «Оттаву», ЦСКА, «Адмирал» и «Авангард». В 2019 году он сыграл в Матче звезд КХЛ.

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