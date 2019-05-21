«Вашингтон», «Виннипег» и «Баффало» интересуются Телегиным

Три клуба НХЛ проявляют заинтересованность в форварде ЦСКА Иване Телегине, сообщает «БИЗНЕС Online».
27-летний нападающий может оказаться в «Вашингтоне», «Виннипеге» или «Баффало».
Напомним, в четвертом раунде драфта 2010 года под общим 101-м номером Телегина выбрала «Атланта», через год ставшая «Виннипегом».
В сезоне-2012/2013 Телегин провел 34 матча за фарм-клуб «Джетс» в АХЛ – «Сен-Джон АйсКэпс» – и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафа. Через год он отказался вернуться в «Сен-Джон», после чего из-за дисквалификации пропустил следующий сезон.
С 2014 года Телегин выступал в КХЛ за ЦСКА, с которым в минувшем апреле выиграл Кубок Гагарина.
Контракт форварда с армейцами уже истек, и игрок уже заявил о намерении отправиться за океан.
Добавим, что в составе сборной России Телегин стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2016, 2017). Сейчас нападающий выступает за национальную команду на чемпионате мира в Словакии.
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