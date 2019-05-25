ЧМ-2019. В финале Канада сыграет с Финляндией, в матче за бронзу – Россия с Чехией - Советский спорт
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25 мая 2019 23:11Хоккей

ЧМ-2019. В финале Канада сыграет с Финляндией, в матче за бронзу – Россия с Чехией

В субботу прошли полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею в Словакии.

На льду арены «имени Ондрея Непелы» в Братиславе сборная России с минимальным счетом проиграла Финляндии (0:1), а хоккеисты Канады одержала победу над командой Чехии (5:1).

Таким образом, в воскресенье, 26 мая, в матче за золотые медали чемпионата мира между собой сыграют сборные Финляндии и Канады (21:15 мск), а во встрече за бронзовые награды турнира встретятся команды России и Чехии (16:45 мск).

Отметим, что обе игры пройдут в Братиславе.

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