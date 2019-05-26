Чехия определились с составом на матч с Россией за бронзу ЧМ-2019

Матч Россия – Чехия состоится сегодня, 26 мая, в 16:45 по московскому времени.
Грубец (Бартошак);
Скленичка — Рутта, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Ржепик;
Коларж — Гудас, Кубалик — Коварж — Гулаш;
Мусил — Гронек, Фролик — Симон — Ворачек;
Заморски, Палат — Факса — Яшкин, Врана.
Напомним, в полуфинале чехи проиграли канадцам (1:5), а россияне уступили канадцам (0:1).
Ранее стал известен состав сборной России на матч за бронзу чемпионата мира, который проходит в Словакии.
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