Чехия определились с составом на матч с Россией за бронзу ЧМ-2019 - Советский спорт
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26 мая 2019 16:19ХоккейСметанникова Дарья

Чехия определились с составом на матч с Россией за бронзу ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Чехии во главе с Милошем Ржигой назвал состав команды на матч с Россией за бронзу чемпионата мира 2019 года.

Матч Россия – Чехия состоится сегодня, 26 мая, в 16:45 по московскому времени.

Грубец (Бартошак);
Скленичка — Рутта, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Ржепик;
Коларж — Гудас, Кубалик — Коварж — Гулаш;
Мусил — Гронек, Фролик — Симон — Ворачек;
Заморски, Палат — Факса — Яшкин, Врана.

Напомним, в полуфинале чехи проиграли канадцам (1:5), а россияне уступили канадцам (0:1).

Ранее стал известен состав сборной России на матч за бронзу чемпионата мира, который проходит в Словакии.

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