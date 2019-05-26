Россия – Чехия: Григоренко открыл счет в матче, чехи ответили через 41 секунду

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

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Грабли «Спартака» и миллионы «Краснодара». Интриги 30-го тура «Советский спорт» рассказывает, чем интересен заключительный тур РПЛ.

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Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против Чехии Сегодня – суперсуббота. На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. И там играет наша дримтим: в 16:15 с финнами.

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