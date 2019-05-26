Россия – Чехия: Григоренко открыл счет в матче, чехи ответили через 41 секунду

Сборная России в матче за бронзу ЧМ-2019 играет с командой Чехии.
Счет в матче в первом периоде открыл нападающий сборной России Михаил Григоренко, который подставил клюшку после броска Михаила Сергачева.
Через 41 секунду сборная Чехии отыграла одну шайбу усилиями Михала Репика.
Напомним, что в полуфинале ЧМ-2019 сборная России уступила финнам (0:1), а чехи проиграли канадцам (1:5).
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