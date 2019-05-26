Россия – Чехия: Григоренко открыл счет в матче, чехи ответили через 41 секунду - Советский спорт
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26 мая 2019 17:12ХоккейСметанникова Дарья

Россия – Чехия: Григоренко открыл счет в матче, чехи ответили через 41 секунду

В Словакии проходит матч за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года.

Сборная России в матче за бронзу ЧМ-2019 играет с командой Чехии.

Счет в матче в первом периоде открыл нападающий сборной России Михаил Григоренко, который подставил клюшку после броска Михаила Сергачева.

Через 41 секунду сборная Чехии отыграла одну шайбу усилиями Михала Репика.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2019 сборная России уступила финнам (0:1), а чехи проиграли канадцам (1:5).

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