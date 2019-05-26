Россия – Чехия: Ничья после второго периода

В матче за бронзу ЧМ-2019 играют сборные России и Чехии. После двух периодов счет ничейный – 2:2.
В составе российской команды по шайбе забросили Михаил Григоренко и Артем Анисимов. У чехов отличились Михал Репик и Доминик Кубалик.
Напомним, в полуфинале чехи проиграли канадцам (1:5), а россияне уступили канадцам (0:1).
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