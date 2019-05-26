Александр Овечкин: Сборная России уезжает с ЧМ-2019 с высоко поднятой головой - Советский спорт
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26 мая 2019 20:02ХоккейСметанникова Дарья

Александр Овечкин: Сборная России уезжает с ЧМ-2019 с высоко поднятой головой

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира-2019.

В матче за третье место сборная России обыграла по буллитам команду Чехии (3:2 Б).

Форвард российской команды Александр Овечкин подвел итог чемпионата мира. Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка на турнире в Словакии.

«Обе команды были эмоционально опустошены после полуфиналов. Мы приехали сюда за золотом, но проиграли финнам этот матч за выход в финал. Надо было забивать свои моменты. Но мы уезжаем с медалью, уезжаем с высоко поднятой головой.

Не считаю, что у меня не получилось на турнире, что у нашего звена не получилось. У нас все четыре звена работали на команду, мы к общей цели шли – к финалу. В проигранном финнам матче не получилось у всех четырех звеньев, не только у нашего», - цитирует Овечкина «Р-Спорт».

Сборная России завоевала третью бронзу ЧМ за последние четыре года.

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