Илья Воробьев: Было непросто настроить команду после поражения в полуфинале

- Игра шла такая, туда-сюда, Василевский у нас здорово сыграл, и мы победили в буллитах. Бронза определенно лучше, чем ничего, для нас, здесь без вопросов. Обоим тренерам было непросто настроить команду после поражений в полуфиналах, мы благодарны ребятам, - приводит слова Воробьева «РИА Новости».
Напомним, что сборная России в матче за третье место на турнире в серии буллитов взяла верх над командой Чехии со счетом 3:2.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Воробьев продолжит работу с национальной командой.
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