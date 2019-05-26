Илья Воробьев: Было непросто настроить команду после поражения в полуфинале Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги чемпионата мира.

- Игра шла такая, туда-сюда, Василевский у нас здорово сыграл, и мы победили в буллитах. Бронза определенно лучше, чем ничего, для нас, здесь без вопросов. Обоим тренерам было непросто настроить команду после поражений в полуфиналах, мы благодарны ребятам, - приводит слова Воробьева «РИА Новости».

Напомним, что сборная России в матче за третье место на турнире в серии буллитов взяла верх над командой Чехии со счетом 3:2.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Воробьев продолжит работу с национальной командой.