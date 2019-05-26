Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019 - Советский спорт
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26 мая 2019 23:49Хоккей

Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019

В воскресенье, 26 мая, завершился чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии.

Победу на турнире одержала сборная Финляндии, в финальном матче одержавшая победу над командой Канады со счетом 3:1.

Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун. Отметим, что 27-летний нападающий, забросив восемь шайб в десяти встречах, стал лучшим снайпером чемпионата мира.

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