Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019

Победу на турнире одержала сборная Финляндии, в финальном матче одержавшая победу над командой Канады со счетом 3:1.
Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун. Отметим, что 27-летний нападающий, забросив восемь шайб в десяти встречах, стал лучшим снайпером чемпионата мира.
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