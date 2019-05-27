Павел Колобков: По накалу матч за бронзу чемпионата мира был как финал

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поздравил сборную России по хоккею с бронзовыми медалями чемпионата мира в Словакии.
«Наша команда проявила силу воли, характер и выдержку в борьбе за бронзу, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Матч за третье место по накалу борьбы был равноценен финалу.
Я поздравляю нашу сборную с бронзовыми медалями и в ближайшее время планирую встретиться с командой».
Напомним, в воскресенье сборная России победила Чехию (3:2 Б) в матче за третье место. За день до этого в полуфинале Россия проиграла Финляндии (0:1) в полуфинале. Всего на турнире в Словакии у России девять побед в десяти матчах.
Сборная России завоевала бронзу в пятый раз и в третий за последние четыре года.
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