Россия вернулась на второе место рейтинга ИИХФ

ИИХФ опубликовала новый рейтинг сборных по итогам чемпионата мира в Словакии.
Россия, завоевавшая бронзовые медали, поднялась в рейтинге с третьего места на второе, опередив Швецию, которая заняла пятое место. Лидером остается сборная Канады, проигравшая Финляндии (1:3) в финале турнира.
Рейтинг ИИХФ
1. (1) Канада – 3705 очков
2. (3) Россия – 3640
3. (5) Финляндия – 3615
4. (2) Швеция – 3615
5. (6) Чехия – 3465
6. (4) США – 3430
7. (8) Германия – 3355
8. (7) Швейцария – 3325
9. (10) Словакия – 340
10. (11) Латвия – 3025
11. (9) Норвегия – 3005
12. (12) Дания – 2925
13. (13) Франция – 2840
14. (14) Белоруссия – 2735
15. (17) Австрия – 2635
16. (19) Италия – 2620
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