Владислав Третьяк: «Сент-Луис» – это команда-золушка и пример выхода из кризиса

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о «Сент-Луисе», который вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Бостоном».
«Сент-Луис» – это команда-золушка, которая была еще в январе на последнем месте в лиге, – приводит слова Третьяка официальный сайт НХЛ. – Я поражался тому, как выступали «Блюз» на старте сезона. «Сент-Луис» выглядел ужасно! Так сильно отставал от всех.
Но в клубе сделали изменения, пришел новый главный тренер. И вот мы начали видеть очень хороший, боевой хоккей в их исполнении. Это образец того, как нужно выводить команду из кризиса».
Напомним, в ноябре «Сент-Луис» отправил в отставку главного тренера Майка Йео и назначил Крэйга Беруби временным тренером до конца сезона.
Под его руководством «музыканты» поднялись на третье место в Центральном дивизионе, а в плей-офф поочередно выбили из борьбы «Виннипег» (4-2), «Даллас» (4-3) и «Сан-Хосе» (4-2).
Финальная серия с «Бостоном» стартует в ночь с понедельника на вторник. Первый матч пройдет на площадке «медведей».
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