Иван Телегин: Медаль – есть медаль, то, что финнам проиграли, ничего страшного - Советский спорт
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27 мая 2019 19:26Хоккей

Иван Телегин: Медаль – есть медаль, то, что финнам проиграли, ничего страшного

Форвард сборной России Иван Телегин прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в Словакии.

- Отдых, конечно, будет, сейчас с женой встречусь, наконец. Отличная атмосфера была в команде. Как оцениваю турнир? Медаль - есть медаль, то, что финнам проиграли, ничего страшного. На опыте учимся, будем дальше стараться. На следующем чемпионате мира надо золото брать, а сейчас отдых, - приводит слова Телегина Sport24.ru.

Напомним, что по итогам чемпионата мира сборная России завоевала бронзовые медали турнира. В матче за третье место российская команда в серии буллитов взяла верх над хоккеистами из Чехии.

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