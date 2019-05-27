Иван Телегин: Медаль – есть медаль, то, что финнам проиграли, ничего страшного Форвард сборной России Иван Телегин прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в Словакии.

- Отдых, конечно, будет, сейчас с женой встречусь, наконец. Отличная атмосфера была в команде. Как оцениваю турнир? Медаль - есть медаль, то, что финнам проиграли, ничего страшного. На опыте учимся, будем дальше стараться. На следующем чемпионате мира надо золото брать, а сейчас отдых, - приводит слова Телегина Sport24.ru.

Напомним, что по итогам чемпионата мира сборная России завоевала бронзовые медали турнира. В матче за третье место российская команда в серии буллитов взяла верх над хоккеистами из Чехии.