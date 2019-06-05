Кроуфорд вошел в тренерский штаб «Чикаго» - Советский спорт
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05 июня 2019 16:12ХоккейСпирин Дмитрий

Кроуфорд вошел в тренерский штаб «Чикаго»

«Чикаго» объявил о том, что в тренерский штаб команды в следующем сезоне войдет Марк Кроуфорд, который займет пост ассистента Джереми Коллитона.

58-летний специалист в последние 3 сезона работал в «Оттаве», по ходу минувшего сезона стал и.о. главного тренера, заменив уволенного Ги Буше.

До этого Кроуфорд возглавлял «Квебек» и «Колорадо», с которым выиграл Кубок Стэнли в 1996 году.

«Чикаго» не смог пробиться в плей-офф НХЛ в сезоне-2018/19.

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