Кроуфорд вошел в тренерский штаб «Чикаго»

58-летний специалист в последние 3 сезона работал в «Оттаве», по ходу минувшего сезона стал и.о. главного тренера, заменив уволенного Ги Буше.
До этого Кроуфорд возглавлял «Квебек» и «Колорадо», с которым выиграл Кубок Стэнли в 1996 году.
«Чикаго» не смог пробиться в плей-офф НХЛ в сезоне-2018/19.
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