Койвисто покинул московское «Динамо» и подписал контракт с «Берном» - Советский спорт
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08 июня 2019 11:45ХоккейСпирин Дмитрий

Койвисто покинул московское «Динамо» и подписал контракт с «Берном»

Швейцарский клуб «Берн» объявил о переходе в команду защитника московского «Динамо» и сборной Финляндии Миики Койвисто.

В минувшем сезоне финн провел в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей, в которых забросил 3 шайбы и сделал 15 результативных передач.

В плей-офф финский защитник набрал 2 (1+1) очка в шести играх при показателе полезности «–3».

Срок действия контракта Койвисто с «Динамо» истек 30 апреля.

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