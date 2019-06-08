Койвисто покинул московское «Динамо» и подписал контракт с «Берном»

В минувшем сезоне финн провел в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей, в которых забросил 3 шайбы и сделал 15 результативных передач.
В плей-офф финский защитник набрал 2 (1+1) очка в шести играх при показателе полезности «–3».
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