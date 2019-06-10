«Авангард» продлил контракт с защитником Чудиновым

«Авангард» продлил на один сезон контракт с защитником Максимом Чудиновым.
В минувшем сезоне Чудинов провел за «Авангард» 78 матчей, в которых набрал 26 (12+14) очков. В финале плей-офф омская команда проиграла ЦСКА.
В своей карьере Чудинов играл за СКА и «Северсталь». За «Авангард» он играет с сезона-2017/18. Всего в КХЛ Максим провел 623 матча и набрал 219 (71+148) очков.
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