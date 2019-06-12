Сергей Немчинов: Тарасенко играет в Кубке Стэнли просто здорово - Советский спорт
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12 июня 2019 21:33ХоккейЛипкин Антон

Сергей Немчинов: Тарасенко играет в Кубке Стэнли просто здорово

В ночь на четверг «Бостон» и «Сент-Луис» проведут седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов перед седьмой игрой финальной серии между «Бостоном» и «Сент-Луисом» высказался о форварде «музыкантов» Владимире Тарасенко.

«В нынешнем Кубке Стэнли Тарасенко играет просто здорово, – приводят «Известия» слова Немчинова. – Он – лидер команды. Показывает результативный хоккей. Ну, а то, что не набрал очки в последних двух встречах, не говорит об ухудшении его игры».

Напомним, в ночь со среды на четверг «Бостон» и «Сент-Луис» определят обладателя Кубка Стэнли. Матч пройдет на арене TD Garden в Бостоне и начнется в 3:00 (мск).

В нынешнем плей-офф 27-летний Тарасенко набрал 16 (11+5) очков в 25 матчах при показателе полезности «–6» и четырех минутах штрафа. Он занимает третье место в лиге по голам и девятое по очкам.

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