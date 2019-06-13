Старший сын Соколова после убийства матери угрожал родному брату

Стали известны некоторые подробности трагического случая в доме известного российского голкипера Максима Соколова.
По официальной информации, его сын, 18-летний Максим, убил свою мать, Ирину, после чего хотел расправиться с родным братом.
Отметим, что Максим Соколов-младший числится в системе питерского СКА, а его отец работает главным тренером молодежной команды.
«Когда старший вошел в комнату к младшему после убийства матери, и сказал, что убьет его, он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент он еще не знал, что старший убил мать», – рассказал источник, чьи слова приводит «Комсомольская правда».
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