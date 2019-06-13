СКА выступил с официальным заявлением после трагедии в семье Соколова - Советский спорт
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13 июня 2019 20:31ХоккейГичунцев Артур

СКА выступил с официальным заявлением после трагедии в семье Соколова

Ранее стало известно, что сын известного голкипера убил свою мать.

Питерский СКА не оставил без внимания печальные события в семье главного тренера молодежной команды Максима Соколова.

По официальной информации, его сын, Максим Соколов-младший, убил свою мать, Ирину, после чего пытался покончить жизнь самоубийством, а также угрожал младшему брату.

«В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются правоохранительными органами.

Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий.

Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье, и окажет всестороннюю помощь», – говорится в заявлении пресс-службы.

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