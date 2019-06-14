«Трактор» подписал контракт с Карлиным Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Форвард Руслан Карлин стал игроком «Трактора», сообщает официальный сайт клуба. 27-летний центральный нападающий подписал двусторонний контракт, рассчитанный на один год.

Завершившийся сезон воспитанник «Крыльев Советов» начал в «Северстали», а в декабре в результате обмена перешел в «Динамо». В 53 матчах Карлин набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «–9» и 22 минутах штрафа. В начале июня «Северсталь» вернула права на нападающего себе. Всего за три сезона в КХЛ на его счету 29 (17+12) очков в 162 матчах.

Кроме того, форвард провел три года в ВХЛ, выступая за «Молот-Прикамье».