Свитов стал игроком ярославского «Локомотива»

В сезоне-2018/19 Свитов провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за казанский «Ак Барс» и набрал 8 (1+7) очков.
Ранее Свитов выступал за «Авангард» и «Салават Юлаев». Всего на уровне КХЛ нападающий провел 566 матчей и набрал 219 (103+116) очков.
Александр Свитов - двукратный обладатель Кубка Гагарина. В НХЛ хоккеист защищал цвета «Тампы».
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