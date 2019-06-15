Эрик Кристенсен: Слышал, что основным претендентом на Бобровского стал «Калгари»

Бывший форвард «Питтсбурга» Эрик Кристенсен высказался о том, где может продолжить карьеру голкипер Сергей Бобровский.
«Я слышал, что основным претендентом на него стал «Калгари», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Кристенсена. – Им точно не хватает такого вратаря, и у них есть деньги, чтобы заманить Бобровского».
Напомним, 30-летний Бобровский, выступавший на протяжении семи сезонов в «Коламбусе», 1 июля станет неограниченно свободным агентом.
В завершившемся сезона за «Калгари» выступали голкиперы Майк Смит из Канады и Давид Риттих из Чехии.
Ранее сообщалось, что на Бобровского претендует «Флорида».
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