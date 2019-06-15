Эрик Кристенсен: Слышал, что основным претендентом на Бобровского стал «Калгари» - Советский спорт
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15 июня 2019 14:30ХоккейЛипкин Антон

Эрик Кристенсен: Слышал, что основным претендентом на Бобровского стал «Калгари»

Голкипер станет неограниченно свободным агентом.

Бывший форвард «Питтсбурга» Эрик Кристенсен высказался о том, где может продолжить карьеру голкипер Сергей Бобровский.

«Я слышал, что основным претендентом на него стал «Калгари», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Кристенсена. – Им точно не хватает такого вратаря, и у них есть деньги, чтобы заманить Бобровского».

Напомним, 30-летний Бобровский, выступавший на протяжении семи сезонов в «Коламбусе», 1 июля станет неограниченно свободным агентом.

В завершившемся сезона за «Калгари» выступали голкиперы Майк Смит из Канады и Давид Риттих из Чехии.

Ранее сообщалось, что на Бобровского претендует «Флорида».

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