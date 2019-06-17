Хоккеист «Сочи» дважды отказался от белорусского гражданства

Новичок «Сочи» Илья Назаревич признался, что мог получить белорусское гражданство во время выступлений за «Могилев», «Лиду» и «Неман».
– В Белоруссию меня позвал друг, он сам с белорусским гражданством. Мне понравился уровень хоккея, который был в тот момент. Гражданство предлагали оформить и в первый мой приезд, и во второй, но я отказался и поехал играть в Россию, – сказал Назаревич в интервью официальному сайту «Сочи».
Защитник родился на Украине в 1992 году. Позже он получил российский паспорт.
Ранее Назаревич играл за «Салават» и «Торпедо». На его счету пять (1+4) очков в 36 матчах КХЛ.
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